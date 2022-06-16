懷孕7個月的粿粿跟未婚夫范姜彥豐。（三立提供）

吳宗憲首次見面小甜甜老公（左），直呼基因好。（三立提供）

玉兔（左）懷孕4個月，跟老公合體上節目。（三立提供）

蕭煌奇（左）驚喜現身，卻被楊繡惠吃豆腐。（三立提供）

三立都會台晚間十點線《綜藝大熱門》本周五（17日）再度推出最受歡迎的「猜歌單元」，但邀請的來賓都很特別，都是新婚CP，包括張可昀（小甜甜）、粿粿、玉兔3對夫妻檔，

及讓人好奇的「假CP」白雲與楊繡惠，2人被笑說根本就是來湊熱鬧、騙錢，就連吳宗憲都笑說：「要騙多久？」

現場來賓除張可昀外，其他都是懷著身孕來參加，讓「假CP」白雲、楊繡惠很尷尬，輸人不輸陣的楊繡惠鬧說：「我可是有凍卵！」吳宗憲說演藝圈假戲真做很多，誰知道未來會如何，Lulu也插嘴說：「在後台化妝間看到楊繡惠在燙衣服，白雲還一直稱讚她好賢慧，相處真像老夫老妻！」張可昀也對白雲說：「你真在把楊繡惠耶！」楊繡惠透露白雲也是會做浪漫的事情，有次他去山上，山上長滿李子，楊繡惠就說好愛吃要他帶回來，但下山後白雲卻騙說吃完了，沒想到他隔了兩天直接送去給楊繡惠的父母吃，原來白雲是為了等李子再熟一點甜一點後再送過去。

吳宗憲首次見到張可昀老公本尊，一直讚說基因好，可惜是張可昀生後身材一直未能恢復，竟讓吳宗憲誤會她又懷孕了，而老公在錄影過程一直很甜蜜的摟著張可昀，吳宗憲開玩笑說：「他可能以前常去阿里山玩，喜歡抱神木！」還套用《犀利人妻》中的台詞虧說「瑞凡，我回不去了。」而粿粿懷孕7個月，因為疫情婚期一直在改，玉兔也有4個月的身孕，讓現場真是充滿喜訊。歌手蕭煌奇意外現身節目，沒想到竟被楊繡惠吃豆腐，摸來摸去，吳宗憲看到這狀況就開玩笑說：「還好你眼不見為淨！」