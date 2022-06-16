一名女大生表示，近日使用Instagram發現看過的限時動態，下次再打開App，系統會強迫再次觀看，令她崩潰地說「限時動態永遠看不完」，據了解這波災情只限於iPhone用戶，對此官方已釋出更新檔，於App Store完成更新即可解決。

原PO前天（14日）於論壇《Dcard》提醒，千萬不要更新Instagram App，否則會有看不完的限時動態，「尤其是像我一定要把朋友限時動態看完的人」。

事實上，追蹤的朋友若新增Instagram限時動態，大頭貼會有一圈粉紅圓框，如果觀看過就會順延到後面，粉紅圓框也會消失，但更新後的App，即便已看過的內容，再次打開App，系統仍會強迫用戶再次瀏覽，不僅無法看到最新的動態，也會陷入看不完限時動態的無限循環。

貼文曝光後，大批網友哀號，「來不及了，手機已自動更新」、「每次都要重新再看，好煩」、「原來不只有我，早上起床看限動想說怎麼從頭看」、「我明明昨天就把它看完了，結果今天早上又跳出來」、「該不會以後都這樣吧？好崩潰」。

這波災情只有ios系統使用者受影響，Android版本仍正常，目前官方已釋出更新檔，ios用戶於App Store更新完即可解決。