未被徵詢桃園市長人選提名 鄭運鵬：尊重配合中央黨部

民進黨中央昨（15日）徵詢前立委彭紹瑾、黃適卓、鄭寶清對於桃園市長人選意見，對此，民進黨立委鄭運鵬今證實，的確沒有安排他的行程，個人不需要拘泥於形式，一切尊重配合中央黨部的決定，同時他也強調，民進黨在北台灣沒有內耗的本錢

鄭運鵬表示，這段時間對於桃園大選的思考和做法，就是讓桃園市民可以認同相信繼續由民進黨執政，才能確保延續市長鄭文燦2任的成績，而且還要提升桃園在全國的地位。

因此，對民進黨來說，提出一位市民相信有這施政能力能夠勝選的候選人才是的重點，提名的形式、時間、在地外來都不是重點，重點是能夠說服市民繼續支持民進黨的桃園執政。

鄭運鵬強調，黨內不要因為提名而內耗，民進黨在北台灣沒有內耗的本錢。再者，自己不能消耗，身為黨內在桃園最資深的立委，需要扛起責任，要能馬上出發參選。自己也不會因為可能參選，就去批評其他在地前輩、其他潛在外縣市前輩適不適合、能力如何，每一位有意願意參選的先進，包含國民黨參選人都祝福。

關於媒體報導已表達不參加黨內提名，鄭運鵬回應，自己必須澄清，這段時間以來，都向各界說明，是黨內桃園最資深的立委，有自己必須承擔的責任，必須保持在中央黨部要徵召參選，一定要有能力隨時出發勝選；但是如果提名比他更強的先進，也全力支持祝福，這是一貫的態度，也沒有任何人可以代表他表達參選與否的意願。