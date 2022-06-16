一如市場預期，聯準會升息3碼並維持縮表計畫且下修經濟展望，重申降低通膨的承諾，由於持續走升的通膨數據，富達將經濟硬著陸風險之機率從之前的35％提高到60％。

在聯準會作出升息決議之後，富達表示，聯準會提升鷹派程度，暗示央行目前願意承擔降低通膨所帶來的痛苦，這挑戰了原本預估聯準會最終升息幅度會低於市場預期的看法，升息3碼的激進政策與對於未來經濟及通膨的預估，此也顯示政策導致經濟衰退風險以大幅提升。正因於高漲之通膨數據，富達將經濟硬著陸風險之機率從之前的35％提高到60％，並預期目前停滯性通膨將導致經濟嚴重放緩的程度，高於聯準會對未來6到12個月內增長放緩的預估。

富達表示，由於目前之通膨明顯高於2013年與2018年，因此，金融市場流動性將持續緊俏，此將導致未來幾個月經濟增長嚴重且急劇放緩。市場已消化許多聯準會之鷹派態度，然而對利率敏感高的產業，如房地產，可能會持續承壓。此外，已經看到消費面疲弱的跡象，包含之前關注的消費者信心大幅下滑及最新的零售數據。最後，考量債務水平仍非常高，預估實際利率進一步上升的幅度應當有限。目前歐洲央行召開緊急會議扮演關鍵角色，透過債務融資協助邊陲國家，以維持歐元區的金融穩定。

在聯準會作了升息3碼的決定之後，富達表示，資產配置仍然保持謹慎態度，維持減碼股票和信用資產。鑑於強烈鷹派立場，同時也減碼美國相對於其它成熟國家的固定收益配置，此外，目前的緊縮政策可能引發經濟嚴重放緩及衰退，因此預估信貸市場仍然非常脆弱；富達認為執政者與市場接下來將開始關注經濟下滑主導未來通膨走向。

投資策略：資產配置仍然保持謹慎態度，維持減碼股票和信用資產不變