興櫃股王采鈺（6789）16日上午進行IPO競拍開標，期間合格累計投標量為3.09萬張，最低得標價為311元，最高得標價為431元，得標加權平均價格333.43元，暫定30日掛牌上市。

采鈺預計6月20～22日辦理公開申購，每股承銷價290元，以15日興櫃收盤均價394.7元計算，價差為36.1％，相當每位中籤戶潛在套利空間高達10.47萬元，料將再掀一波申購熱潮。