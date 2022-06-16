資深媒體人、前主播何啟聖昨（15日）在臉書指出，國民黨釋出一份黨內民調，在七位可能人選名單中，張亞中排名第五；此舉令他質疑「黨中央這種手法非常拙劣，真的以為沒人看得出來嗎？這也太侮辱民眾的智商了」。對此羅智強子弟兵、國民黨台北市議員參選人楊植斗喊話黨中央，有民調就應給所有候選人看「接受公評」，並且呼籲建立「公正的民調機制，消滅匿名放話文化」。

楊植斗今（16日）在臉書以「民調真真假假，請黨中央正視高雄提名問題」為題，指出這個結果「完全不意外」，黨內高層已經定調只提名「理性丶中道」的人來選縣市長，所以排擠羅智強丶切割戰鬥藍，「張校長在高雄被否定，也是劇本早預料到的事」。

楊植斗表示，在高雄市長仍未決定前「身為一個小黨員，仍希望盡自己的力量，避免桃園的爭議再現，才能加速高雄市的整合，打出漂亮的選戰」。同時他強調民調真真假假，黨中央若有做民調，就該揭露相關資訊，「最起碼也得將資料交到各候選人手上，讓大家心服口服，而不是再現放話文化，而操作民調的結果，只減損黨中央的威信！」

楊植斗提到，自己先前任黨職時曾和黨主席朱立倫開過一次會，會中朱立倫提到政黨支持度時，曾說國民黨的支持度沒有媒體報的那麼低，黨內智庫做的民調都是報導的2倍左右，但楊植斗指出，他當時曾發言「呼籲國民黨大方公布此份民調，證明仍有一定的支持度。」但朱在現場並沒有回應，後續也不見此民調，「只停在『黨內流傳』的階段」。

最後楊植斗再次喊話，呼籲有高雄市長的民調「就拿給候選人看、接受公評」，而若沒有這份民調就出面駁斥，做出真正的民調來評估選情。楊大膽預言依黨中央的定調，張亞中代表國民黨出征高雄的機會是零，但他也直言「建立公正的民調機制，消滅匿名放話文化」，是國民黨現在該做的事！