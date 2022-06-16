李亦捷化身孝女白琴的扮相曝光。（那裡有光電影有限公司提供）

台灣、印度、法國合拍短片《悲傷是一條乾枯的河》13日在台中開鏡，由印度導演Suman SEN執導，找來以《野雀之師》獲得台北電影獎影后的李亦捷，及飾演影集《天橋上的魔術師》哥哥Nori走紅、被選為今年台北電影節非常新人的初孟軒主演，故事帶出台灣特有的「孝女白琴」哭喪文化，並吸引知名國際媒體《綜藝報》（Variety）報導。

印度導演Suman SEN的上一部短片作品《The Silent Echo》也是跨國合拍作品，全片在尼泊爾喜馬拉雅山上找來當地素人小朋友拍攝，廣受各國際影展邀請，並拿下英國雨舞影展的最佳影片，確定進入角逐明年奧斯卡最佳短片的長名單。

從未來過台灣的Suman，偶然在國際新聞上讀到一篇關於台灣孝女白琴的報導，突然對台灣傳統哭喪文化充滿好奇，進而啟發他創作相關孝女白琴的角色故事，並與台灣製片好友聯繫。對突然收到印度導演想創作此一題材，製片感到既意外又驚喜，也因此得知原來哭喪文化其實不只在台灣，在印度甚至許多國家，都有悠久的哭喪者職業及文化。

為了詮釋劇中孝女白琴的角色，演員李亦捷也做足功課，實際去找孝女白琴老師學習如何哭，而第一次與國外導演合作的新銳演員初孟軒，也受印度導演Suman讚賞：「非常有潛力往國際發展！」

故事敘述台灣孝女白琴因職業與生活狀態的失衡，在喪禮上面臨極端的情緒失調，深陷想哭卻哭不出來的窘境。劇組也對《綜藝報》（Variety）透露，延續此短片的故事與角色核心，有計畫開發成電影長片，本片已於15日於台中順利殺青。