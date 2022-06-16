高雄市副市長林欽榮今日上午視察C21A美術館西站組裝工程，對於周邊環境設計與車站造型感到驚豔，稱讚C21A站是最具特色丶最美麗的一座車站之一，有望成為高雄市又一個打卡景點。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市副市長林欽榮月前表示，今年底C20台鐵美術館站至C24愛河之心站有望先通車，目前工程進度60％。今日上午林欽榮親自到場視察C21A美術館西站工程，對於周邊環境設計與車站造型感到驚豔，稱讚C21A站是最具特色丶最美麗的一座車站之一，有望成為高雄市又一個打卡景點。

林欽榮今日上午視察C21A美術館西站組裝工程，因輕軌C21A站緊鄰高雄美術館，透過高美館協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象。車站設計以白色漣漪作為發想及造型特色，並以嵌入式的led燈提供照明，創造高科技流動的地景，可望為高美館增添創新氛圍，成為新的打卡景點。

高市府承諾，保留原有美術東一路全線小葉欖仁行道樹並再施作3.5公尺寛幅人行道作為輕軌路廊，塑造輕軌版的綠色隧道，形塑充滿綠意都市運輸景觀，也讓藝術氣息濃厚的美術館園區再增添公共藝術地景。

林欽榮稱讚，自己遍訪世界各地城市輕軌捷運站，C21A站算得上最具特色丶最美麗的一座車站之一。

林欽榮表示，輕軌美術館路線經過優化調整，路線北移進入美術館園區，不會使用現有道路，除保留現有的雙向各二車道及南側人行步道外，也在北側輕軌與道路間預計留設 3.5公尺寬人行步道。達成「以人為本」之輕軌設計理念，提供行人及居民足夠通行及休閒運動之活動空間。

輕軌目前整體工進已達60％，期望今年10月C20美術館站至C24愛河之心站階段性通車目標順利達成，並於明年底完成全線完工通車的任務，讓輕軌順利成圓。