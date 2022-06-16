興泰(1235)今(16)日舉行股東會時指出，飼料本業因市場競爭激烈，台幣貶值造成進口成本大增，市場又有削價競爭，經營壓力大，將積極搶攻高毛利水產飼料，提高經營效率。

興泰今年度雞用飼料、鴨用飼料、犬貓用飼料、魚用飼料 、蝦用飼料銷售目標分別各為100噸、100噸、300噸、1100噸、200噸，合計為1800噸。

興泰指出，台灣各項畜水產產品價格競爭情況激烈，且因禽流感疫情嚴重，禽類大量被撲殺，影響部份養殖戶養殖意願，也使得雞、鴨用飼料銷售量下降，另外，台幣貶值、削價競爭，增加飼料業經營的困境，未來將積極整合現有的研發及行銷資源，提升產品品質與製造技術，並搶攻高毛利水產飼料，以強化經營效率。

興泰今日股東會通過配發現金股利1元、股票股利2.8元。興泰110年度營業毛損為777萬元，扣除銷管費後，本業共虧損2675萬元，但獲配現金股利及認列轉投資公司投資利益下，結算稅前淨利8308萬元，稅後淨利8208萬元，換算每股盈餘0.81元。