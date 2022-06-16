興勤(2428)股東會通過每股配息6.3元，通膨升息致使全球總經產業變數不少，興勤謹慎看待下半年，興勤總經理何益盛表示，下半年還須再觀察大環境的變化，不過儲能櫃、電動車及5G相關產業還不錯，全年還是有機會比去年好。

興勤今天舉行股東會，俄烏戰爭、通膨升息及大陸封控衝擊全球總經及產業，上半年消費性產品及PC/NB市況不佳，雖然下半年進入傳統旺季，但黑天鵝滿天飛之下，興勤謹慎因應下半年變數。

興勤第1季稅後盈餘為3.96億元，年減2.48%，每股盈餘為3.1元，累計前5月合併營收30.49億元，年減0.4%。

何益盛表示，下半年還是不明朗，包括大陸是否再封城等，必須持續觀察大環境變化，目前看起來，電動車/儲能櫃/5G相對較好，下半年應該與上半年持平或略優，全年還是有機會比去年好。

興勤今天股東會通過110年財報，110年合併營收為75億元，年成長26.68%，稅後盈餘為15.77億元，年成長13.88%，每股盈餘為12.31元。

興勤表示，電動車取代燃油車及汽車控制電子化趨勢已成，公司耕耘此市場已有顯著成果，且5G通訊持續增長，並將成為訊息與控制的主要平台，保護元件的需求前景看好，加上自動化、智能化的工業應用與基礎建設的市場將成為後疫情的經濟增長力度，相關產業將成為公司營運成長的動能。