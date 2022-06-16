勵馨基金會今天舉辦「看護移工及政策展望論壇」，並公布調查指出全體移工中，心理健康僅1／3，相較於一般民眾近9成心理健康相差甚遠，其中社福移工的壓力指數又高於產業移工，且如遭「休息時間不可使用手機」、「除了工作之外，不可以出門」或「要求移工24小時都要待在被照顧者身旁」不合理對待時，心理困擾壓力指數越高。

據統計，截至今年4月為止，我國共有66萬6371，其中產業移工達44萬6485人，社福移工達21萬9886人、其中多為家庭看護工，人數達21萬8461人。

勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉表示，WHO究指出許多移住者無法獲得心理健康服務，應建置具包容性和可近性的推廣和預防方案，否則如果他們無法有健康的身心，就無法發揮潛力。

李凱莉說，據統計，一般民眾有9成為心理健康，但此次調查發現僅有1／3的移工為心理健康，而社福移工的壓力更是明顯大於產業移工，如果遭不合理勞動條件對待，壓力指數越高，而相較於產業移工有65％對工作感到滿意，社福移工僅有44.2％滿意，多數移工為選擇「尚可」。

李凱莉呼籲，應正視看護移工對於台灣社會的貢獻從實質法規面，提供尊嚴及平等的勞動保障，降低不合理要求造成的心理健康風險。

而從事家事移工10年的全國家戶勞動產業工會個案專員Ms. Marites說，「許多家事移工的願望就是每周休一天假」，但多數雇主寧願付錢叫他們工作，也導致許多家事移工想至工廠上班，雖然工廠工作量多但至少休息時間。

該調查為在勵馨基金會在2022年1月至4月，進行移工心理健康調查，告知移工調查目的後，由受訪者自行決定是否填寫，共有531位移工完整填寫全份問卷。