台灣資源研究中心位於阿根廷國會圖書館現代閱覽室。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

為促進我國與中南美國家進行學術交流，國家圖書館首度於阿根廷國會圖書館設立全球第一個「台灣研究資源中心」，未來將提供分享台灣圖書資料，讓阿根廷國民更能認識台灣。

國圖與阿根廷國會圖書館於15日進行簽約，而受疫情影響，簽約儀式雙方各採實體簽約，並透過即時視訊傳輸，分享現場實況並進行互動。

身兼阿根廷國會圖書館主席暨國家眾議員的Carlos Selva在致詞時表示，期待能從國圖的讀者服務、數位化理念與相關實務，獲得啟發，也希望透過國圖提供的數位資源與實體資料，更加認識與了解台灣。

阿根廷國會圖書館館長Alejandro Santa則說，透過本合作，其亦將協助國圖與中南美洲國家的圖書館展開合作與交流。

國圖館長曾淑賢館長則於致詞時提到，本次簽約是國圖在海外建置的第一個「台灣研究資源中心」，另外也同時簽署廣泛性的合作協議；透過兩項協議的簽署，使雙方的合作層面更深更廣，也更多元。

曾淑賢指出，阿根廷國會圖書館的設備與服務十分先進，這次能在當中設置「台灣研究資源中心」，有鑑於簽約合作的對象是國會圖書館，而該館提供的是對全民各界、廣泛的服務。

曾淑前也說，本次也同時簽署「廣泛性合作」協議，以使分享的資源內容更為廣泛，未來提供分享的圖書資源，政府出版品及研究報告，將涵蓋彰顯台灣各領域成功經驗的圖書資料，包括經濟、農業、科技產業、民主政治等，使有助於國會議員問政、大學及研究機構的研究、以及讀者認識與了解台灣。

國圖表示，本次簽約儀式高度展現雙方交流，簽約儀式中，阿根廷國會圖書館安排歌劇演出，以及演唱高山青。國家圖書館也安排台灣民謠樂曲演奏，雙方分享文化之美。