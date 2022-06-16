蘋果今年9月預計推出四款iPhone 14系列手機，其中兩種Pro版本將搭載全新A16處理器，推估採用台積電4奈米製程。知名爆料達人iHacktu ileaks表示，跟上一代A15相比，A16的CPU綜合性能將提升42%，GPU則提升35%，性能飆升驚人，並支援快充，16分鐘可充入50%電量。

據TrendForce先前消息指出，蘋果下半年將推出iPhone 14全系列手機，包括iPhone 14、iPhone 14 MAX、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro MAX四種版本。iPhone 14和14 Max兩款初階機型，雖採用A15處理器，但性能會有所提升，而二支Pro旗艦機將搭載最新A16處理器，因此性能升級備受外界關注。

據iHacktu ileaks最新爆料，跑分結果顯示，A16的CPU提升42%，GPU提升35%，但遭其爆料者吐槽，認為整體升級幅度不可能這麼大；此前另位爆料人LeaksApplePro表示，CPU性能增加15%左右，GPU升級幅度也差不多。

此外，A16的功耗或將進一步降低，據了解，iPhone 14 Pro 系列續航時間將增加2小時，並支援快充，16分鐘可充電50%。

從目前曝光的消息來看，今年iPhone14系列在外觀、拍照以及快充等方面都有大幅變動，令果粉耳目一新，不過價格也變貴，iPhone 14入門款售價估799美元，iPhone 14 Max售價899美元，而iPhone 14 Pro和Pro Max價格分別為1099美元和1199美元。