侯友宜出席新北市首波國旅專案「來去北海岸住一晚超殺999」啟動活動。（王揚傑攝）

侯友宜出席新北市首波國旅專案「來去北海岸住一晚超殺999」啟動活動。（王揚傑攝）

侯友宜出席新北市首波國旅專案「來去北海岸住一晚超殺999」啟動活動。（王揚傑攝）

國內疫情有逐漸趨緩跡象，新北市北海旅遊品牌「金山漫遊」推出的首個暑期國旅振興旅遊行程，2天1夜基本行程只要999元。新北市長侯友宜今（16）日專程到金山出席啟動活動，用實際行動力挺國旅，支持地方產業發展。

金山在地農業創生團隊整合北海岸地方資源，結合在地農業、餐飲、旅宿等行業，推出旅遊品牌「金山漫遊」，今年首發國旅振興「來去北海岸住一晚超殺999」專案，行程涵蓋食、湯、宿、遊、購、行等六大面向，基本行程只要999元，另也可選擇加購牽罟、蹦火仔等體驗導覽，每個行程要價350到1400元不等。

侯友宜表示，「金山漫遊」搶先全台第一個推出國旅振興遊程，可以入住溫泉spa會館一次玩遍青春山海線的三芝、石門與金山3個地區，體驗深度農遊樂趣，邀請大家暑假期間可以攜家帶眷至北海岸感受在地獨特魅力。

「金山漫遊」營運長賴家華表示，團隊的據點「金山漫遊營運基地」目前是做為職人體驗學苑展示空間及教室，串聯當地特色體驗遊程及農產好物，發展出「金山Way便當」、「職人體驗學苑」及「金山好物集」等子品牌，文化大學團隊也進駐成立「浪金山」品牌，推動農創深度旅遊產業鏈。

農業局表示，新北首波國旅專案「來去北海岸住一晚超殺999」配合國旅方案接受機關、公司、行號、社團等團體報名，7月15日起成行，活動詳情可查詢臉書「新北市農業局稼日蒔光」。