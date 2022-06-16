迎數位化大潮，智邦（2345）除投入33.4億元在新竹縣「國際AI智慧園區」產業專區二興建廠辦大樓外，股東會後的董事會也擬就赴越南設廠進行討論，未來也不排除前進印度設置後段組裝線，產線多國布局算是大勢底定。

疫情、戰爭、通膨、缺料多重利空紛來沓至，總體經濟的疑慮日深，智邦董事長林明蓉也表示，總體經濟確實有疑慮，連2023年軟著陸的看法近期也出現了鬆動，因應景氣變化，智邦會採審慎推進的態度，不過著眼於上雲和資料中心都是大勢所趨，對產業中長期發展依然看好，也期待智邦今年下半年能如往年一樣，繳出相對於上半年有所成長的成績，對此，林明蓉深具信心，並表示「此點，從歷史趨勢上都有驗證過」。

因應產業中長期的發展，智邦去年決定斥資三十多億元，前進竹北AI園區，林明蓉表示，台灣生產成本高是不爭的事實，但這並不代表在台生產沒有機會，設置AI工廠可以讓客戶心甘情願的留在台灣生產。

就設廠進度言之，林明蓉表示，目前竹北AI園區都審已經通過，現正在申請建照中，預訂2024上半年落成啟用，建廠進度剛好叮以和產能規畫相銜接，如缺工可以改善，不排除工期可以再壓縮，即早投入生產。

至於其他海外生產基地的佈局，智邦現已完成亞太地區的評估，建廠首選應是越南，下午董事會中，將就此案進行討論，林明蓉強調，其實越南早在十多年前智邦就曾做過評估，只是當時時機還不適合。

除了越南外，智邦也考慮赴印度設組裝線，不過此設廠規畫應會落在越南之後，確實時點仍得視市場狀況而定。