百德機械去年每股虧損已從前年6.70元降至3.36元，16日股東會承認虧損撥補表，不配發任何股利。百德董事長謝瑞木表示，百德第一季轉虧為盈，目前訂單能見度看到年底，開始接明年第一季訂單，今年未來將聚焦航太及綠能兩產業，今年營收追求成長、要有獲利。

百德去年虧損金額超過半個資本額，16日股東會承認去年財報、營業報告書及虧損撥補表，不配發任何股利。百德今年第一季接單、營收都成長，新台幣兌美元匯率又貶值，轉虧為盈，EPS為0.6元。

百德今年營業報告書提到，未來產品佈局策略，隨著航太業市場需求復甦：民國110年，航太業因疫情尚在復甦階段，依國際航空運輸協會（IATA）之估計，國際航空旅行需求將在111年成長1倍，回到108年疫情前水準的44％，隨著疫苗施打普及化，各國旅遊禁令解封有望，預計航太業疫後復甦超乎預期，帶動上游產能。

其次是高端、高品質加工機：後疫情時代，中國大陸航太業引擎自製之需求龐大，在併購子公司Winbro後，未來計畫將部分生產線移轉至台灣，發揮合併綜效降低製造成本，並就近拓展中國大陸之高階工具機內需市場。

第三、半導體業GDP製造設備及加工零件穩定之需求，百德深耕多年的半導體產業，新技術已取得美國半導體設備商認證，不僅銷售設備亦取得零件加工之訂單，擴張市場版圖，增加營收來源。

第四智能化，在工具機的領域中持續注入AI智能製造元素，未來加工業將決戰在大數據應用的寬度與深度，協助加工業者精進技術是工具機業者責無旁貸的使命。百德機械IQS生產管理系統，藉由無線通訊技術聯結機台與辦公室電腦做即時資訊傳遞，建構有用、可用的資料庫。引領工具機下游顧客提早進入下一個世代的加工技術。

第五、綠色能源科技，具發展潛力之綠色能源裝置-燃料電池，具備高效率及低汙染之特性，是目前多國積極投入大量研發之新能源，百德憑藉航太產業累積20多年的技術及經驗，尋找更多潛在客戶。

第六、淨零碳新趨勢，綠色轉型，回饋社會，以公司本身出發，節能減碳並改善作業制度，加強企業社會責任。像是流程E化減少紙張使用率、減少使用一次性餐具、關懷社區里民等措施，加強公司競爭力。

第七拓展新市場，VISION MANUFACTURED，接國際航太工具機大廠ODM訂單，協助研發客戶理念及構圖，將客戶設計之機台客製化研發出雛形並改良量產，將跨國企業合作之初衷發揮出最大效益，將機械產業注入新活力，提升百德品牌形象。