電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在推特上表示，2022年美國期中大選將改投共和黨，而當有網友問他2024支持誰的時候，他支持的人盡然不是呼聲還是很高的川普，而是共和黨籍現任佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

馬斯克5月曾發推文表示：「我過去曾投給民主黨，因為他們（通常）是好心的政黨。但他們已變成分裂及仇恨的政黨，因此我再也無法支持他們，將投給共和黨。」

迪尚特尚未公布是否要參選2024總統大選，但他是前總統川普的盟友，一般認為，他若參選將會是共和黨內的領先者。馬斯克在推特中表示，他將在德州議會的選舉中，將票投給共和黨眾議員佛羅絲（Mayra Flores），並預告2022共和黨將掀起紅色浪潮。

至於被問及總統大選是否也會投給共和黨?他則表示:「待定。」而網友問及有沒有大致方向時，他回覆共和黨籍現任佛州州長迪尚特。

至於政治捐款部分，有網友則問是否會公平分配，馬斯克則回應:「我正在思考是否要建一個『超級溫和的超級政治行動委員會』，以支持所有中間派的候選人。」

迪尚特在周三的記者會被問及馬斯克的推特時，迪尚特表示，他將專注於2022年的選舉，但他也非常歡迎非裔美國人的支持；他此前也曾讚揚過馬斯克，稱如果推特收購交易成功，將對「失敗的傳統媒體」造成打擊。