面對新冠肺炎疫情尚未平息，下一波醞釀的傳染病風險再起。大陸國家衛生健康委員會、國家中醫藥管理局日前印發《猴痘診療指南(2022年版)》，要求一旦發現猴痘疑似病例或確診病例，應及時按照有關要求報告，並全力組織做好醫療 救治工作，切實保障民眾生命安全和身體健康。

該《指南》指出，猴痘的主要傳染源為感染猴痘病毒的齧齒類動物。靈長類動物（包括猴、黑猩猩、人）感染後也可成為傳染源。病毒經黏膜和破損的皮膚侵入人體。人主要通過接觸感染動物病變滲出物、血液、其它體液，或被感染動物咬傷、抓傷而感染。

據中新網引述該《指南》介紹，猴痘潛伏期為5至21天，多為6至13天。發病早期出現寒顫、發熱，體溫多在38.5℃以上，可伴隨頭痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症狀。多數患者出現頸部、腋窩、腹股溝等部位淋巴結腫大。發病後1至3天出現皮疹。

而猴痘大部分癒後良好。嚴重病例常見於年幼兒童、免疫功能低下人群。《指南》指出，目前大陸國內尚無特異性抗猴痘病毒藥物，主要是對症支持和併發症的治療。治療方面要臥床休息，注意補充營養及水分，維持水、電解質平衡。體溫高者，物理降溫為主，超過38.5℃，予解熱鎮痛藥退熱，但要注意防止大量出汗引發虛脫。