中菲行(5609)10.2元現金股息今天除息，不過，盤中出現貼息表現，跌幅42％。國際物流三雄台驊投控(2636)、中菲行陸續除息，但兩檔高股息股都是貼息走勢，台驊今天甚至失守百元關。捷迅(2643)預計6月24日舉行股東會，5元含息待除。

今年以來海空運依舊展現強勁動能，貨櫃三雄業績維持高檔，海轉空需求旺盛，連帶物流業業績也是相當暢旺。雖然4、5月受到上海封城影響，但單月仍都維持雙位數成長，累計前5月營收，台驊年增達48.7％，中菲行年增56.5％，捷迅年增23.2％。

台股表現不佳，隨著國際股市動盪，影響投資人信心，加上雖然海運將邁入第三季，空運也在第四季進入旺季，但國際大型航商對下半年運價看法釋出警訊，加上景氣不確定因素，台驊、中菲行除息行情失靈，填息路遙遙。

法人認為，海運、空運目前看法沒變，SCFI運價指數連四周上漲，美西罷工成真使運價重演去年飆漲走勢，將對減緩港口擁堵作業造成更大壓力。空運市場因上海復工拉貨力道開始增強，航空運能逐步恢復，出口艙位需求提升，短期還是沒看淡理由。