集保結算所14～15日主辦線上「亞洲基金標準化論壇」（AFSF），計有各國集保結算所機構（CSD）、國際證券集中保管機構（ICSD）及資訊服務業者等共25家機構、111位代表與會，為集保結算所首次主辦AFSF，再度於國際舞台上展現台灣市場多元創新的優質形象。

集保結算所積極參與各項國際交流活動，董事長林修銘更擔任亞太地區集保結算所組織（ACG）副主席及世界集保結算所組織（WFC）董事，持續推動並提升台灣資本市場國際能見度。

此次論壇以「跨境交易之屏障：從封閉到協作」為主題，邀請包括韓國、美國、泰國及印尼的集保結算所機構，以及Euroclear、Clearstream及Calastone等業界機構，分別就基金產業市場趨勢及最新服務等議題，進行業務交流與經驗分享。

其中，集保結算所就台灣基金市場監理數據分析進行報告，說明如何運用數據資料協助主管機關掌握市場變化及風險管理。另外特邀台北大學金融與合作經營學系黃啟瑞教授，介紹台灣環境、社會及公司治理（ESG）基金及永續投資發展現況。

集保結算所董事長林修銘開幕致詞時表示，國際各產業皆因疫情加快數位科技應用及創新，同時對經濟活絡、社會發展及環境永續如何三者兼顧更加重視。金管會2020年發布「綠色金融行動方案2.0」，盼藉此引導企業重視ESG議題，以建構更加健全的市場生態體系。

林修銘指出，在「綠色金融行動方案2.0」的政策指引下，不僅鼓勵台灣的基金公司募集發行國內的ESG主題基金，也責成集保結算所建置ESG基金專區，打造台灣基金市場的永續發展競爭力。

集保結算所表示，此次線上論壇圓滿落幕，成果豐碩，與會者均表示獲益良多並給予熱烈迴響。未來將持續攜手各國集保結算所產業相關機構，透過跨國研討互動與意見交流，強化台灣資本市場與國際合作。