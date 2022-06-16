台灣蘋果新聞網交易案陷入羅生門，經濟部昨天發文要求台蘋揭露此案交易，經濟部次長曾文生今天表示，目前只是先發文了解實際情況，再做進一步判斷。行政院發言人羅秉成表示，目前要先了解是否有此交易存在、交易價以及標的等，有所認定後才能進行法律處理。

台灣蘋果新聞網日前宣布完成出售、交接，新東家將留用大部分員工，同時通報大量解僱計畫書給台北市勞動局，預計在8月9日裁員280人。但正在清盤中的香港壹傳媒有限公司昨天卻公告，指清盤人及旗下子公司沒有出售台蘋。

針對台蘋交易羅生門，羅秉成表示，經濟部昨天發函給台蘋公司，了解到底是否有無交易存在，以及標的具體內容為何，先把相關內容釐清後，才會從法律層面處理。

此外，外傳台蘋是由香港商人黃浩與17Live共同創辦人潘杰賢共同收購，黃浩指派香港《都市日報》社長李永康以「港蘋台灣分公司顧問」身分來台，進入台蘋主導結清及大量解僱員工，移民署將廢止李永康居留許可，限十日內離台。

羅秉成表示，這是兩件事情要分開來看，需要先釐清交易有無事實存在，才能認定主管機關跟適用法律，先前台蘋公司聲明是有交易存在，還有大量解雇預告事實，清盤人對交易報導不準確也有爭議存在，都是需要釐清事實狀況。

羅秉成說，國家對外國人、港澳人士辦理居留，尤其以工作簽證，有一定的法律程序存在，若不符合申請居留可以撤銷許可，並限期出境，相關認定交由權責機關處理。