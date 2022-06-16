星座運勢網站「星座看看」分析12星座感情淡掉的跡象，例如白羊、天蠍會開始避不見面，金牛會變得吝嗇，天秤會開始愛打扮、愛發自拍，這些都是他們愛情消逝的跡象。

▍白羊座

白羊座如果不愛了就會開始裝忙，明明當初排除萬難也要陪伴戀人，現在隨便一點小事都會拿來當藉口。

▍金牛座

金牛座對金錢很斤斤計較，不過其實遇到真心喜歡的人會變得很大方，如果他開始變得吝嗇，明顯就是不愛了。

▍雙子座

雙子座玩心很重，熱戀時會帶著另一半一起到處遊玩，如果他們不再想要一起出遊，就是代表感情淡了。

▍巨蟹座

巨蟹座深愛的時候，情緒很容易被另一半影響，如果他們變得冷靜，無論兩人再怎麼吵架他都無動於衷，就是代表不愛了。

▍獅子座

獅子座很愛現，當他們很愛另一半的時候，會想要帶著對方出席各種不同聚會，一旦他們不愛了，就會開始明顯切割兩人的關係，不再同進同出。

▍處女座

處女座希望和戀人一起進步，所以他們關心的方式就是不斷碎碎念，如果他變得漠不關心，不再嘮叨，這代表他們已經無心經營感情。

▍天秤座

天秤座交往久了也會變得有點懶惰，沒那麼用心打扮，他們如果又開始注重外表，常在社交APP上發佈自拍，像花蝴蝶一樣表現自己，可能就是想要找新的目標了。

▍天蠍座

天蠍座在想要分手的時候會開始逃避與戀人接觸，他們其實不太知道該如何主動結束一段感情，因為太尷尬而不敢直視對方。

▍射手座

射手座不愛的表現非常明顯，熱戀時什麼都想分享，想分手的時候就惜字如金，也不再想逗對方開心，態度變得很冷淡。

▍摩羯座

摩羯座很愛幫另一半解決問題，只要他還把對方放在心上，就算工作再怎麼忙碌依然願意擠出時間來處理戀人的瑣事。一旦不愛了，他就會畫清界線，遇到大麻煩他們也會視而不見。

▍水瓶座

水瓶座在談戀愛的時候很願意和情人分享自己的生活大小事，有任何天馬行空的想法也會耐心解釋，希望戀人能夠理解，一旦不愛了，就會變得很懶，縮回自己的世界，不再花心思在對方身上。

▍雙魚座

雙魚座深愛的時候，兩人只要吵架就會沒完沒了，他們會想要講清楚、說明白，只要不愛了，意見不合他們也只會微笑以對，懶得多費唇舌爭論。