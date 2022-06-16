被問到是否對再奪金鐘有信心時，炎亞綸率先回答：「我私心100％！」（MyVideo提供）

陶晶瑩為《36題愛上你3》首集嘉賓。（MyVideo提供）

由金鐘綜藝主持人唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸攜手主持的超人氣訪談節目《36題愛上你3》即將回歸，3位主持人日前接受訪問，被問到有去年的金鐘獎加持，對今年再次入圍拿獎有無信心，炎亞綸率先回答：「我私心100％！」唐綺陽也附和：「我私心也是80％，我們才得過一座，再拿一座沒有關係吧！」至於新一季最想邀約的來賓，唐綺陽發願想邀第一名模「志玲姊姊」林志玲，也想找曾上過節目的納豆再次作客，分享這一年來的生活變化。

3人經過節目兩季合作，培養出絕佳默契，談到彼此的訪問風格，吳姍儒表示：「我覺得我們3人的風格不是犀利，是會不小心就讓來賓卸下心防，很多人原本沒有想要哭，講一講就落淚或自己爆料的，我們心裡還會替他們捏一把冷汗！」認為這個節目是一個「魔幻舞台」，能讓來賓放鬆、瓦解心防，說出真心話。唐綺陽也說，大家可能會覺得炎亞綸講話很直、很犀利，「結果錯了，他很心軟。」炎亞綸笑著自稱：「我現在好軟喔，心很軟、手很暖。」

《36題愛上你》運用心理學家理論，特別設計36道題目詢問，增進彼此關係，問三位主持人私下也會運用「36道題目」來認識新朋友嗎？愛聊天的吳姍儒說：「我好像一直以來都是這樣認識人的，我非常愛問問題！」透露有些人會對此招架不住，但如果碰到很愛聊天的人，就會非常投緣，「像是簡嫚書，她就是很愛聊這些問題的人，喬喬（曾之喬）也是，我第一次跟她聊天約晚上六點，我們回家是凌晨三點。」

至於在戀愛上是否也會用到「36道題目」，炎亞綸打趣表示：「通常談戀愛的話，36題可能問到第10題就差不多了，要不是進到下一步，不然就是『不好意思，下次再聊』。」唐綺陽則笑說：「我絕對不會超過36題，超怕人家愛上我，我也超怕我愛上別人！」對此，炎亞綸也期待唐綺陽能受到感情滋潤，「我唯一會比較心疼老師的是，她幾乎都是處於工作狂的狀態，是不是老師偶爾也可以靠一下別人的肩膀。」唐綺陽則豁達回應：「我小時候靠過了，不可靠，所以我覺得工作很可靠，用心就會有回饋、成就感，所以我其實是幸福的。」《36題愛上你3》自6月19日起每週日晚上10點在MyVideo跟播，首集來賓由主持人陶晶瑩作客。

此外，MyVideo更獨家線上直播3場「《36題愛上你3》5G多視角特別企劃」，將後台梳化間打造成多現場實境空間，觀眾可在MyVideo上自由選擇想要觀看任一個梳化間主持人與來賓互動的實境內容與觀看視角，讓觀眾能隨時掌握節目幕前幕後的精彩瞬間，節目幕後實境畫面記得鎖定MyVideo。