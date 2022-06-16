警方共查獲毒品咖啡包2包、安非它命吸食器2組及安非他命2.51公克。(三重警分局提供)

今(16)日凌晨有4名男女為追討20萬的債務，竟三重街頭放鞭炮逼債，警方將他們攔下時，又意外發現毒品以及吸食器，結果這4人全被警方逮回偵辦，訊後依違反毒品危害防治條例及社會秩序維護法偵辦。

新北警三重分局光明派出所的值班員警在今凌晨0時56分許，聽見隔壁消防隊的斜對面發出燃炸炮竹的聲響，因此派員前往察看，有目擊證人稱是一輛駕駛白色本田汽車的乘客所為，但已駛離，隨後員警在事發附近發現一輛目擊證人所描述的本田汽車，便上前攔查。

經查該車是由30歲的劉姓男子駕駛，副座為一名25歲的林姓女子，後座還有29歲的謝姓男子以及24歲的黃姓男子，警方請劉男打開後行李箱果然發現煙火炮竹，劉男坦承施放炮竹，供稱是為了催討一名欠債20萬元而避不見面的有人廖姓男子，因此在他家門口施放鞭炮逼債。

結果員警請車上乘客下車，並在劉男的陪同下檢查車輛時，赫然在副駕駛座地門邊把手發現毒品咖啡包1包，且在車內及黃男、林女身上又查獲安非它命吸食器2組、毒品咖啡包1包與安非他命2.51公克，當場將四人逮回警局，全案依違反毒品危害防治條例及社會秩序維護法偵辦。

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