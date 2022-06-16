國民黨台北市長參選人蔣萬安上午受訪表示，近日會發布發言人團隊成員，傳出新北市長侯友宜前小編、前新北市府副發言人蔡畹鎣將加入團隊，出任蔣競選辦公室副發言人職務。對此，蔣萬安辦公室表示，相關人事確定就會發布。

蔣萬安陣營人士則透露，蔡畹鎣確實已經進入團隊，但職務待蔣宣布。

而蔡畹鎣也是繼前新北市顧問林芥佑（現為蔣萬安主導的跨領域創新協會執行長）、前新北市府環保局秘書徐維遠後，第3位加入蔣萬安競選團隊的侯家軍，有助於未來雙北聯合競選默契。

據指出，蔡畹鎣日前爭取國民黨提名參選新北市大新店區市議員提名過程，蔣萬安即錄製電話錄音簡訊輔選，兩人並不陌生。而隨蔡初選意外落敗，蔣萬安獲正式提名參選台北市長後，蔡近日也已開始加入、熟悉蔣競選團隊運作。

不過近來傳出林芥佑因蔣萬安辦公室人事問題，已逐漸淡出。林受訪時澄清，因個人健康因素，日前才請假就醫。據了解，林目前仍是蔣萬安主導的跨領域創新協會執行長。