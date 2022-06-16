大鑫資訊進口之富樂快篩被查出為黑心商品混充，引起各界關注。媒體人黃揚明指出，關鍵人物除了大鑫資訊執行長黃南競，還有一位「邵博士」也是此案中相當重要的人物，說「檢調請好好偵辦吧，這水應該也很深！」

黃揚明今（16）日在臉書表示，醫優科技日前發出的聲明內容顯示，黑心快篩案的關鍵人物除了黃南競之外，還有一個很少被提到的「邵博士顧問公司」。他解釋，黃南競過去還任職於醫優科技時，就是委任邵博士顧問公司取得衛福部食藥署的核准輸入許可，而在醫優科技發現快篩劑有疑慮時，曾多次向邵博士顧問公司索取申請文件副本，但均遭對方拒絕，「請問邵博士，您想隱瞞什麼嗎？」

黃揚明指出，經過查詢後發現，邵博士指的就是該公司邵姓負責人，他在2016年成立邵博士顧問公司前，還曾在2008年成立一間專注於口腔照護的「翰強生物科技有限公司」。因為經營與牙科醫材有關的生意，這位邵博士同時是「台灣牙科器材同業交流與公益協會」的現任榮譽法規顧問，且該協會去年舉辦年度會員大會時，衛福部長陳時中也有出席！

黃揚明質疑，邵博士顧問公司到底有何人脈？和黃南競有何互動？「檢調請好好偵辦吧！這水應該也很深，別忘了邵博士喔！」