69歲老戲骨吳興國過去在經典電影《賭神2》中飾演「仇笑痴」走紅，於高雄旗津出生的他近年致力於劇場表演文化，最近他在臉書分享近況，透露人到新竹餐廳吃飯，突然有位小學生對他示好，不僅對他微笑還招手、乾杯，吳興國很好奇那孩子是否看過《賭神2》才知道他身分，沒想到小弟弟直言沒看過，反倒是一旁孩子的媽跳了起來，上網搜尋後驚呼：「你是明星欸」。

吳興國過去在《賭神》系列電影中飾演經典反派「仇笑痴」，至今仍有不少話題，片中他為了害死周潤發飾演的賭神高進不擇手段，還殺了對方妻子與小孩，最後被高進反將一軍復仇成功，片中吳興國演出的橋段至今被奉為經典，而仇笑痴的所做所為也讓人恨得牙癢癢，但現實中的吳興國其實是親切的表演藝術家，最近他便自曝一段遇到小粉絲的經過。

吳興國去年演出《逆局》。（圖／中時資料照片）

近日，吳興國發文說在新竹一家餐廳意外結識了一位才小學四年級的粉絲，對方從用餐開始就對他微笑招手，似乎對他不陌生，讓吳興國忍不住問：「你知道我是誰嗎？」小弟弟誠實說：「不知道欸」，吳興國再問：「你是看過《賭神2》仇笑痴才打招呼嗎？」小弟弟則坦言自己其實沒看過《賭神》電影。

聽到此，小弟弟的媽媽反倒驚訝跳起，立刻上網查了吳興國的真實身分，這才發現大明星就坐在自己身邊，而雙方相談甚歡，小弟弟的媽媽便立刻買了吳興國下月表演戲劇《蛻變》的門票，說好下個月要再次相見，這番巧遇也讓吳興國心情變得開朗，寫下：「和這麼陽光熱情的小男孩相遇，覺得人生美妙，心情大好！」，網友回應：「吳老師：您可是台灣之光啊！永遠支持您！」、「能夠偶遇吳老師真的好幸運」、「吳老師的點煙就是訊號！」，吳興國笑回：「太喜歡這小孩了！善良又聰明！」、「哈哈！來看戲！上半年唯一一場！」、「如果，台灣的下一代都對長輩這樣友善，那麼，台灣即是天堂樂園了！」。