MLB推薦賽事 : 6/19(日) 03:07，紐約洋基@多倫多藍鳥(系列賽第二戰)

多倫多藍鳥季外在自由市場大肆補強，季前也被認為是美聯東區冠軍大熱門，但備受期待的打線季初狀態不佳，5月的團隊攻擊指數僅有0.680，勝率一度跌破5成，但6月打擊回穩後，藍鳥單月打出8勝4敗，是近期聯盟中最火熱的球隊之一。本週末藍鳥將在主場迎戰美東榜首紐約洋基，藍鳥在系列賽第二戰將派出王牌A.馬諾亞(Alek Manoah)先發主投，A.馬諾亞本季兩度對戰洋基都繳出優質先發，此役若能維持本季穩定的表現，有機會再度扳倒邪惡帝國。

藍鳥主砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)5月陷入大低潮，不僅長程火力熄火，得點圈打擊率也跌至0.236，儘管前兩棒打者史普林格(George Springer)與比切特(Bo Bichette)有穩定的上壘率，但身為中心打者的小葛雷諾狀態低迷，無法將壘上跑者送回家，也導致藍鳥得分效率不振。所幸進入6月後小葛雷諾完全甦醒，12場賽事中轟出6發全壘打，單月攻擊指數高達1.012，也進而帶動藍鳥的團隊攻勢，藍鳥6月場均得分高達6.9分，足足比5月多出3分，總算打出這條打線應有的成績。

洋基的重砲部隊本季讓各隊投手群聞之色變，法官賈居(Aaron Judge)以24發全壘打獨走聯盟，瑞佐(Anthony Rizzo)與怪力男(Giancarlo Stanton)也分別有15轟及13轟，從讓渡名單撿來的老將卡本特(Matt Carpenter)出賽10場也打出6發全壘打，凌厲的全壘打攻勢將對方投手打得落花流水。本季洋基團隊98支全壘打及淨勝分差127分都高居聯盟第一，重新擦亮「布朗克斯轟炸隊」的招牌。

藍鳥先發投手A.馬諾亞本季今年展現問鼎賽揚獎的實力，先發出賽12場中有11場是優質先發，目前8勝、自責分率1.67都高居美聯第一。此外，A.馬諾亞本季兩度面對洋基，共主投12局僅失掉1分，是少數能壓制洋基重砲部隊的投手。洋基此戰則將由J.泰隆(Jameson Taillon)先發主投，J.泰隆過去曾是匹茲堡海盜寄予厚望的大物投手，但因為傷痛史一直無法有穩定的成績，本季J.泰隆表現猶如脫胎換骨，先發12場拿下7勝，自責分率僅有2.93，終於在大聯盟的第6個賽季投出選秀榜眼的身手。

J.泰隆本季較為明顯的缺點是用球數過多，先發12場只有4場投滿6局，在終結者查普曼(Aroldis Chapman)及羅艾西佳(Jonathan Loaisiga)相繼進入傷兵名單後，洋基牛棚戰力較為吃緊，如果J.泰隆此役依舊無法拉長投球局數，近況火熱的藍鳥打線將有機會在賽事後段找到突破口。另一方面，洋基本季得點圈有人時的打擊率0.240(聯盟第20)並不出色，絕大多數仍是靠全壘打搶分，受惠於洋基的左右外野距離分別只有314、318英呎的特性，洋基本季主場場均能敲出1.8支全壘打，但到了客場場均僅能打出1.4支全壘打，主客場攻擊火力有不小的落差。而藍鳥先發投手A.馬諾亞本季每9局被擊出全壘打數僅有0.6支，此戰如果能繼續壓制洋基的長程砲火，有機會帶領球隊在主場拿下勝利，因此大膽推薦投注「不讓分玩法-主勝」。