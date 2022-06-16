今天在大聯盟場上道奇以4：1戰勝天使，拿下「公路大戰」二連勝，此戰道奇派出7勝0敗的泰勒安德森(Tyler Anderson)先發投球，他沒讓大家失望，燃燒123球撐到9局，差2出局數就能創造無安打比賽，沒想到日本「二刀流」大谷翔平直接用三壘安打毀掉他的希望，隨後他還失掉本場唯一分數，不過仍順利奪下勝投。

SHOHEI OHTANI BREAKS UP THE TYLER ANDERSON NO-HIT BID WITH A TRIPLE IN THE 9TH!!



pic.twitter.com/7O7ePUuApR — Ben Verlander (@BenVerlander) June 16, 2022

道奇昨天戰勝天使讓先發投手岡索林(Tony Gonsolin)奪下8勝0敗完美戰績，今天則換上同樣是7勝0敗的安德森來挑戰，而打線相當捧場，威爾史密斯(Will Smith)和崔伊騰納(Trea Turner)分別於1、3局開轟，率先取得4分領先，安德森靠著這股氣勢一路宰殺天使打者，送出2次四壞球、1次觸身球保送為美中不足的地方。

安德森就這樣投到9局，差3個出局數就能完成無安打比賽，他先順利三振重炮卓奧特(Mike Trout)，接著面對大谷，對方一球未選咬中他87 mph切球，形成深遠三壘安打，安德森就這樣看著煮熟的鴨子飛了，下場後金柏若(Craig Kimbrel)被達菲(Matt Duffy)敲安掉分，算在安德森頭上，他除了錯過無安打比賽還掉了唯一分數。

Tyler Anderson 8-0 2.69 ERA 0.94 WHIP

Tony Gonsolin 8-0 1.42 ERA 0.82 WHIP.

Both will be NL All Stars. pic.twitter.com/9mmCNoWhcU — Klein25 (@Klein25) June 16, 2022

好在金柏若沒有再放火，連送2K順利關門，讓安德森沒有白白燃燒123球，成功奪下勝投，今天他主投8.1局被敲1支安打失1分，送出8次三振2次保送，自責分率2.82，戰績追平隊友岡索林一樣來到8勝0敗，兩人合力為道奇送上16勝，在柯蕭(Clayton Kershaw)、伯勒(Walker Buehler)接連傷退後，他們完美補上空缺。