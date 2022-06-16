新竹市東大路正義輪胎行，15日深夜陳姓屋主小兒子疑似因金錢問題與家人爭吵口角，一怒下奪門而出買汽油縱火，慘奪一家8人性命，連自己的妻子與3名小孩全命喪火窟，陳姓屋主神情哀戚與親友回到現場招魂，陳姓屋主先召喚自己的妻子，擲筊第3次才獲得聖杯，但在招引四名小孩時，法師還撒糖果招魂，連擲7次都無法成功，讓家屬不斷呼喊名字「回家了」，第8次才獲得聖杯，讓家屬當場崩潰令人鼻酸。

新竹輪胎行縱火8死案 法師灑糖招魂與準備安靈。（王惠慧攝）

陳父上午忍著悲痛，先與警消及火調人員說明家中格局，因接獲噩耗趕回家中的大兒子，卻又因確診住進防疫旅館，因此上午招魂儀式只有陳姓屋主及二媳婦的胞姊一起進行。

因火場有4名幼童，法師們也撒糖一一喊名字招魂，屋主與其於親友則神情哀戚，一度痛哭，場面令人鼻酸。尤其陳姓屋主在召喚妻子時，連擲兩次都失敗，直到第三次才成功;但在召喚4名小孩時，一連7次都沒成功，更讓陳姓屋主及媳婦的胞姊崩潰。招魂儀式結束後，隨即由兩人引魂上車前往新竹殯儀館。