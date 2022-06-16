《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》夏季賽，繼中國賽區(LPL)於上週五(6/10)率先開打後，韓國賽區(LCK)緊接著也於本週三(6/15)正式開打，夏季賽為期約3個月，期間每週都有中、韓比賽同步進行，每場比賽也都有網路直播，虎牙直播、Twitch、Youtube等頻道都能找到，喜愛《英雄聯盟》的朋友，千萬別錯過精彩賽事。

本週五(6/17)LPL及LCK都有比賽，其中LPL有2022季中邀請賽(MSI)冠軍－皇族RNG、LCK有MSI亞軍－T1戰隊，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

[LPL] 6/17(五)19:00，趣加鳳凰@皇族RNG，推薦：「皇族RNG－1.5(局)」勝

趣加鳳凰(FPX)新賽季的運氣及狀態都不理想，首場比賽對上EDG，在決勝的第3局，前、中期雙方的經濟數、擊殺數及小龍數等都很接近，進入後期FPX雖然在首隻巴龍的團戰中擊退EDG並拉開差距，可惜後續未能守住，反而讓EDG拿到水龍魂逆轉局勢，先吞一敗；第2場比賽對上iG，FPX的打野Clid及下路Lwx兩人完全沒有發揮，最後慘遭iG直落2，再吞一敗。另一方面，RNG上個賽季例行賽以12勝4敗的戰績(排名第2)晉級季後賽，在最後決賽以3：2擊敗滔博電競(TES)，拿下春季賽冠軍；後續更在MSI國際賽一舉拿下冠軍，表現有目共賭；新賽季在陣容方面，RNG送走上路選手Bin，迎來賽場經驗豐富、曾效力於OMG、WE及BLG等戰隊的選手「呼吸哥」Breathe，提升隊伍整體實力。本場比賽，看好實力堅強的RNG能輕鬆贏得比賽勝利。

[LCK] 6/17(五)19:00，農心紅軍@T1戰隊，推薦：「農心紅軍＋1.5(局)」勝

農心紅軍(NS)上個賽季例行賽僅取得5勝13敗的戰績(排名第8)，未能晉級季後賽，戰績不佳的原因，不全然是選手的實力不佳，很大一部分的原因是上個賽季多名主力選手包括Canna、Ghost、Bdd等人先後確診新冠肺炎，並在許多比賽中缺席；新賽季NS陣容方面未有改變，但隨著新冠肺炎影響趨緩，NS出賽主力陣容完整，預測能展現優於上個賽季的精彩表現。另一方面，T1上個賽季例行賽創下18勝0敗的全勝紀綠，雖然MSI國際賽上未能如眾人預期奪冠，但以T1目前的陣容，無論是在韓國賽區或是在國際賽中都具有登頂的實力，相信他們在新賽季仍能延續之前的好表現。本場比賽，看好NS實力不差，即使是對上T1，也相當有機會能拿下一局。