連接器廠信音(6126)持續布局非IT產業，今年上半年新能源及車用占比已達20%到25%，公司也開發伺服器板上的連接器產品，加速公司產品結構轉型，儘管下半年產業變數不少，信音表示，下半年還是會比上半年好，今天股東會通過每股配息1.3元。

信音今天舉行股東會，信音近幾年致力擴大產品應用，將電源及訊號傳輸防水連接器產品從NB逐步擴大至智能家居、電動自行車/電動摩托車、車用電子/新能源(含醫療)等產業，目前車用部分，歐洲主要車廠均已是公司客戶，電動兩輪車客戶亦涵蓋歐美及印度客戶，成為公司營運成長新動能。

信音第1季稅後盈餘為5616萬元，年增10.9%，每股盈餘為0.46元，累計前5月合併營收為16.05億元，年減6.9%。

隨著新能源及車用產品布局效益顯現，今年上半年兩項產品占信音公司營收比重已達20%到25%，NB占比已從58%降至55%，信音預估，今年下半年車用及新能源產品占比可望超過25%，進而推升下半年營運比上半年好。

信音110年合併營收為41.84億元，年成長10.14%，稅後盈餘為2.46億元，年減4.55%，每股盈餘為1.97元，今天股東會通過每股配息1.3元。