日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有甜美清純美貌和核彈級I罩杯而被網友封為「東洋乳神」，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員之一，使她人氣居高不下，也是不少人心目中的性感女神。而今（16）日正式推出第四本寫真集的她，稍早也在社群媒體上率先公開超火辣的寫真照，令網友大噴鼻血。

天木純的第4本大尺度性感寫真集《生》，於6月16日正式開賣，而她為了宣傳，不久前已在個人IG及推特上不吝嗇地曬出「上半身赤裸」的寫真封面，立即引起粉絲的注意，今日稍早天木純也公開了一張超火辣的寫真內頁照。照片中，只見她一絲不掛的躺在裝滿水的浴缸中，身上僅剩一條毛巾遮住重要部位，核彈級的雙峰曲線與超火辣的臀部線條立即呼之欲出，令網友看了忍不住留言「太辣了」、「真的好性感」、「好美的身材」、「這角度太邪惡了」、「太喜歡這張照片了」。

事實上，經常透過社群媒體製造話題的天木純，不久前就曾曬出多張「疑似全裸」的寫真辣照替新作品宣傳，除了躺在榻榻米的遮胸辣照外，其中一張照片更是看起來就像沒穿一樣，彎腰對著鏡頭微笑，翻到後面才發現她身上僅穿著一件超小件的膚色內衣，完全撐不住豐滿的上圍，同樣令粉絲鼻血狂流，直呼「受不了」。另外，天木純近日也在電視劇《潘朵拉的果實》中客串演出，人氣持續攀升。