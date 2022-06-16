從節目《大學生了沒》出道的女星茵茵（康茵茵）外型甜美，又因舞蹈科班出身，身段和跳舞姿勢都十分優雅，身材姣好的她因外型火辣，為她吸來一票粉絲。近期王心凌在大陸節目表演經典歌曲《愛你》襲捲全網，康茵茵也搭上熱潮，表演辣姐姐版《愛你》，引來粉絲回應。

康茵茵元昨（15）日在youtube發布影片，標題是「王心凌《愛你》辣姐姐版！！甜心到頂也只能使壞啦！！康茵茵神改編」，她甜喊喜歡王心凌的不只有男孩啦！女孩也都是從小就看著她長大，康茵茵表示決定要跳這首的時候，一穿上學生制服才發現自己真的不像學生，吐槽「比較像教官吧？沒事，那就乾脆改編一下變成辣姐姐版的愛你吧！」

影片一開始，康茵茵換上白襯衫、百褶裙，連領帶和布鞋等細節都沒有忽略，綁起高馬尾展現青春活力的一面，舞蹈科出身的她駕馭可愛的舞步游刃有餘，不過鐘聲響，暗示已經下課，康茵茵扯開領帶，鏡頭一轉剛才的白襯衫扣子全解開，露出裡面的黑色bra，同時將頭髮放下，有種壞學生的感覺。

相較剛才清純的舞步，壞學生版的舞蹈康茵茵跪在地上翹起屁股狂扭，更大做地板動作，連安全褲都讓觀眾看到，舞姿性感撩人，跳到後面康茵茵胸口劇烈起伏，仍保持甜美笑容。她事後說這個舞跳完，高跟鞋就壞掉了，粉絲們留言「辣到鼻血止不住了」、「一個可愛一個性感，兩個看了都讓我更愛上妳了」、「原來白天跟晚上版本的愛你」、「先甜後辣的甜辣教主」、「夭壽！太誘惑了！近視都好了呢」