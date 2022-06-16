新北市長侯友宜今至金山、萬里區主持行動治理座談會。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（16）日至金山區、萬里區與里長座談，會議聚焦溪流整治、護岸修復及觀光發展，其中金山清水溪排水治理、南勢溪及月眉溪護岸工程，以及萬里輕便鐵道修復等議題討論熱烈。侯友宜感謝里長即時反映民情，針對清水溪整治，也指示水利局加快進程，全力守護在地安全。

金山清泉里長陳麗蘭表示，里內的清水溪下游是在地重要農業區域，但受極端氣候影響，每逢大雨就有淹水情況產生，農民非常辛苦，一直期盼清水溪能夠徹底整治。

水利局表示，經評估，清水溪分洪工程會以「增設箱涵、護岸改建」方式來改善，日前經水利署完成複評及核定作業後，排定6月中旬進場施作，規劃在清水溪上下游左岸增設240公尺箱涵來擴大通水斷面，並改建出水高度不足的橋樑，工程力拚年底完工，會如期如質，以維市民安全的生活環環境。

萬里區公所提案修復萬金輕便鐵道中的神主嶺隧道。萬里區長粘雪琴表示，整條萬金輕便鐵道聯通了基隆、萬里與金山，是日據時期基隆輕鐵株式會社建造，其中，神主嶺隧道全長480公尺，從龜吼東側洞口至野柳玉田路西側，有近百年歷史，深具文化與觀光價值，地方上都期待能再現往日榮光。

龜吼里長曾基成說，隧道如能修復，從龜吼停車場步行即可到達，相信可以帶起另一波觀光熱潮，希望市府相關單位全力支持。

文化局表示，日前已與公所進行經驗分享、協助評估可行性，並媒合猴硐礦工文史館提供先期規劃專業意見。觀光旅遊局也表示，日後隧道修復完成，將全力協助串聯周邊景點及觀光行銷。

侯友宜表示，金萬地區好山好水，擁有豐富地方觀光產業，感謝里長提出這麼多寶貴意見，市府一定與地方站在同一陣線拚建設、拚觀光，尤其是北海岸地區位處偏遠，基礎民生建設非常重要，遇有急迫須立即修復的案件，相關局處務必盡速改善。

民政局長柯慶忠表示，金萬地區共有60件地方提案，目前已完成47件，解列率78.3％，今日會中未提及的案件，里長們仍可隨時提供書面資料，由公所彙整後送市府研議，市府會用最快的速度回應地方民意。