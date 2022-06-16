台南東區今早6點多驚傳妻子持水果刀殺死丈夫的人倫悲劇！32歲王姓女子因不堪長期遭家暴犯下殺夫案，台南市社會局第一時間派社工了解狀況，並協助安置2歲男童，社會局指出，男童將依《兒童及少年福利與權益保障法》照顧安置，後續協商親屬照顧，並協助家屬處理兒少居住、生活、安全及司法程序議題。

社會局指出，這對夫妻分別於2015、2020年曾因言語衝突通報家暴，兩人衝突當下，警政單位也介入協助，後續由社工人員提供安全計畫及暴力防治教育，之後，就未再有家暴通報的相關紀錄。

社會局針對該案後續，除了協助死者喪葬事宜、法律扶助與司法程序陪同外，同時也會與家屬討論未成年子女照顧問題，社工人員亦將協助心理輔導資源，提供必要協助。

據了解，犯下殺夫案的王女，長期遭丈夫言語暴力，也曾遭丈夫動手修理，但她都隱忍，今天犯案後吐露「忍無可忍」。其所居住的大樓也有住戶稱，以前也聽過他們爭吵聲，以為跟以往一樣，沒想到今天居然發生命案。

社會局呼籲，遇家庭暴力危機衝突狀況，第一時間請務必迴避衝突，設法離開現場，降低受傷風險，並請撥打113或110專線尋求協助。另也提醒市民朋友，多一分警覺與關懷，就能減少一分傷害，勇敢跨出第一步，才能避免暴力事件再發生。

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