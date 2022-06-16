為落實ESG、推動低碳運輸，中華汽車與經銷商乙順綠能攜手合作，於6月16日世界海龜日引進100台eMOVING iE125 至小琉球，宣示透過低碳旅遊將觀光資源豐富的小琉球打造成全台最低碳島嶼。

屏東觀光勝地小琉球從5月開始就進入旅遊旺季，遊客到小琉球除了欣賞隨處可見的奇岩怪石、生態豐富的潮間帶外，更可以浮潛看美麗的海洋生態，尤其可以近距離看海龜；全球海龜僅7種，但在這就能看到綠蠵龜和玳瑁等多種海保育類龜，使得小琉球成為近年全台最夯旅遊景點之一。

中華汽車多年來持續深耕小琉球，2017年導入200台eMOVING成為當地低碳旅遊先行者，2022年看準小琉球旅遊旺季的觀光需求，再引進100台市場唯一對應快速充電的普通重型電動機車iE125，期望以多元車型滿足民眾低碳旅遊的不同的用路需求。

小琉球環島公路全長18公里，島上各景點距離都非常近，隨處可見的丘陵地形，使搭配6kW馬達的iE125扭力充沛的優點一覽無遺。搭配快速充電的便利性，讓環島小琉球公路旅行更加方便愜意。

中華eMOVING經銷商乙順綠能致力於環保運具的推廣，成立至今只提供電動機車供遊客租賃，eMOVING iE125獨有的快充功能及可利用自家插座充電的優勢，充飽一次電0-100％僅需約10元(約3度電)比起換電款的電動機車的月租費大大降低了商家的營運成本，除了讓民眾藉由iE125的高續航里程，充滿電可以環島4.5圈體驗不中斷的美好旅程並近距離感受電動機車帶來的平穩騎乘的舒適感外，更能逐步落實低碳旅遊。

中華汽車致力推動低碳運輸，因離島交通資源有限，自2012年起陸續導入eMOVING電動機車至澎湖、綠島、馬祖、小琉球等地，藉由推動低碳運輸、建置電動機車充電站提供離島居民完善的交通資源，截至2022年6月全台(含離島)投入租賃旅遊之電動機車突破5000台。

以小琉球為例，透過經銷商乙順綠能推廣2020~2021年總出車數達到21493次，以環島一趟18公里計算，低碳旅遊累積里程達386874公里，成功為小琉球減少18028公斤的排碳量。