白牌車司機被依法開罰10萬元罰單。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗監理站稽查人員16日上午偕同苗栗縣警察局，發現有白牌車司機以3人100元車資，從苗栗農工載客到苗栗火車站，司機還辯稱是載女兒的同學，但仍被識破遭開罰10萬元罰單。

監理站人員跟苗栗警方，今天到苗栗火車站及苗栗農工附近針對可疑車輛攔檢，發現黑色自小客車載客3名學生至苗栗農工準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由苗栗火車站至苗栗農工付費車資3人共100元，白牌車司機則辯稱為載女兒的同學，不承認收取費用，但仍被稽查人員識破，祭予高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新臺幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢表示，白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。