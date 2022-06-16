搶攻畢業季商機，高雄中央公園英迪格酒店館內餐飲即日起推出謝師宴優惠專案，依據人數及用餐需求，提供中式桌菜、西式套餐及自助Buffet饗宴，為畢業生打造一場別出心裁的畢業晚會，並端出專案最低保證人數40人，第41人免費招待優惠。

高雄英迪格酒店Wok on the Park全日餐廳為了即將到來的畢業季，推出自助Buffet饗宴，不僅有爐烤牛排吃到飽，更有「莎士比亞烘焙坊」的冠軍麵包無限量供應，還可以體驗DIY自助調酒。搭配多元的各國自助百匯，包括各式現煮現作時令料理、風味沙拉、義式冷盤、熱鍋料理及甜點水果，果汁、汽水無限暢飲。

位於高雄英迪格頂樓的高空露天酒吧Pier No.1，即日起至7月31日推出「5 GO青春套餐饗宴」，讓畢業生在一望無際的燦爛夜空中品嘗精緻西式套餐及精選調酒，5人起即適用此專案，10人以上贈送啤酒塔1柱，滿40人招待威士忌1瓶。

若想品嘗中式桌菜，高雄英迪格推出「中式酒宴巡禮」，寬敞舒適的獨立宴會空間，提供英迪格主廚獨創特色手路菜，精緻又美味。每桌贈送精選紅酒1瓶及4公升生啤酒塔1柱，再加贈韓國燒酒4瓶。

如果想和朋友們來個不醉不歸的超嗨旅程，8月31日前預訂入住高雄英迪格「12巡禮住房專案」，享有精選特調12杯由專人送房暢飲，平日週一至週四入住再享免費升等。雙人以此專案入住高級房城市景觀一晚，每房每晚4600元起。

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