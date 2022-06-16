中重症+373！新增3重症童 2歲男童兩度住院才確診MIS-C

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增373例中重症，為247例中症、128例重症，死亡新增168例，兒童重症部分，今天再度新增3名兒童重症，分別為2名MIS-C、一名腦炎。

指揮中心代理發言人羅一鈞表示，其中一名MISC個案為兩歲男童，今年5月23日確診，29日原來症狀緩解後又出現腹瀉，隔日發燒全身紅疹，送至急診懷疑是MIS-C住院，使用免疫球蛋白，症狀改善，曾在6月6日出院，但隔天返家立刻高燒腹瀉，症狀復發，再度回急診診斷為MISC，二度治療，住在一般病房，治療後症狀改善。

另一名為11歲男童，沒有慢性病史，5月9日快篩陽性，發燒兩天，6月8日出現發燒喉嚨痛，頸部局部腫痛，隔日到急診，當時診斷為急性淋巴腺炎住院，住院後6月12日出現嗜睡、頭痛、血壓降低，診斷為MIS-C合併休克，在加護病房觀察中，使用免疫球蛋白，6月15病況改善轉出加護到一般病房。

另一名重症個案為8歲男童腦炎，沒有慢性病史，6月14日活力下降肌躍抽搐到急診，發現意識改變，眼球震顫，頭部電腦斷層正常，但醫師診斷為急性腦炎住院使用降腦壓藥物，抗癲癇、類固醇、瑞德西韋在加護病房治療中。

截至目前，全國12歲以下兒童重症累計57例，包含17例死亡、腦炎20例、MIS-C有12例，肺炎10例。13歲以上青少年部分，重症累計6人，死亡3人。

台中榮總傳出開會討論MIS-C與MIS-A治療指引計畫，羅一鈞表示。去年兒科醫學會制定重症指引已經寫，原始病毒株後各國流行都有觀察到趨勢，早已列入重症項目之一，兒科指引也有制定，觀察不同變異株時，後續產生的風險與機會不同，包含Omicron發生MIS-C的機率反而是降低，MIS-Ａ是相對更罕見，和成人本身慢性病急性發作，以及延續性長心冠等區分，雖有相關病例，但釐清真實致病方式，以及詳細通報、確診都有困難，北部有醫院有醫師說有收到三十多歲MIS-Ａ個案，指揮中心會去向醫院求證，是否列入指引名單。

此外，羅一鈞表示，今天死亡個案新增168例，其中一名為17歲青少年，有食道閉鎖症等多重慢性疾病，長期臥床，沒有打疫苗，六月五日發燒咳嗽快篩陽性，六月十日呼吸喘到急診，因檢查有肺炎，插管使用呼吸器住進加護病房，不幸因為嚴重休克心肺衰竭，12日過世。