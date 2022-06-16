上班族除了必須久坐，有時一忙起來連上廁所、喝水的時間都沒有，對健康有很大的負面影響。泌尿科醫師陳偉傑及羅詩修指出，有一名男子經常因為工作不喝水、不上廁所，某天左下腹突然劇烈疼痛，到醫院檢查才發現，原來是他的腎結石「滑」到輸尿管卡住了。

泌尿科醫師陳偉傑及羅詩修在臉書粉專分享，有一名40歲的男性上班族，經常因為工作忙碌的關係，沒辦法喝水、上廁所，雖然偶爾會感覺腰酸背痛，但他不以為意，直到某天左下腹突然劇烈疼痛，還伴隨噁心感，被同事送到急診，經過X光和超音波檢查才發現，原來是15公分大的腎結石滑到輸尿管卡住了。

醫師表示，這種尿路結石是泌尿科常見的疾病，而結石形成的原因有很多種，水分攝取不足就是其中最常見的，由於水分過少，導致尿液中草酸鹽、磷酸鹽、鈣鹽濃縮、析出小結晶，日積月累之下就形成較大顆粒的結石。結石在腎臟形成，就可能隨尿液移動到輸尿管、膀胱或尿道，而輸尿管和尿道比較細小，阻塞的現象和症狀就更明顯。

除此之外，醫生提醒以下4種類型的人，也是好發尿路結石的高危險族群：

●年齡：好發於30~50歲、正值事業衝刺的青壯年，其中以男性居多。

●遺傳：約有30%的家族遺傳因素。

●飲食：經常食用太鹹、太甜、鈣含量過高者。

●其他疾病：尿路異常、前列腺肥大、副甲狀腺機能亢進、痛風者。

不過尿路結石的症狀有時較不明顯，或根本沒感覺，一旦發作起來就是痛不欲生。醫師指出，統計顯示台灣每10人就有1人有腎結石問題，尤其男性發生率高於女性，且有年輕化的趨勢，還會反覆感染、復發，因此定期的健康檢查非常重要，如果常有腹部悶痛或陣痛、腰酸背痛、排尿不順或血尿的症狀，建議儘快找醫生檢查，守護自身的泌尿道健康。