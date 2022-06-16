全台疫情雖仍處高原期，但隨著中央流行疫情指揮中心公布入境改為3＋4寬鬆政策，台中市舊城區因疫情停擺的李方艾美酒店即將在8月份加入市場開始試營運；而今年初宣布歇業的「凱擘影城」，近期傳出將由威秀影城承接，也預計會在7、8月暑假檔期試營運。

位於台中火車站前的李方艾美酒店，原址為1998年完工的金沙百貨大樓，2005年一場大火後停業並荒廢多年。2013年，李方酒店管理集團以24.6億元買下，並斥資重新整修且加盟引進萬豪集團旗下艾美酒店品牌進入市場，原本計畫2020年9月開幕，但受疫情影響，開幕時間也一延再延，因資金吃緊，2019年4月宣布暫緩籌備，如今解封在即，業主也整軍待發，預計在8月22日展開試營運。

李方艾美酒店也是萬豪集團在中部地區第一個特色高級酒店，總樓高27樓，規劃228間客房、中餐廳、全日餐廳以及宴會廳，8月22日試營運將開放客房預訂，目前啟動徵才，釋出50個第一線職缺，包含訂房員、客務接待員、行李員、房務領班、餐廳外場服務員以及工程技術人員等。

而位於台中後火車站大魯閣新時代4樓的「凱擘影城」受疫情影響，於今年初宣布歇業，近期傳出將由威秀影城承接，也預計會在7、8月暑假檔期強勢回歸，目前也透過人力銀行進行招聘。