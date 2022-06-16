皇普(2528)今(16)日舉行股東會時指出，疫情、央行打炒房，並不會影響首購和換屋族群的需求，公司主推產品符合市場剛性自住的需求，能因應環境不確定性的變化，今年度將推出新北市鶯歌、桃園青埔兩筆個案，總銷將突破百億元。

皇普今年入帳個案包括總銷27億元的竹北「皇普雲鼎」，將會在第4季完工交屋，另外，總銷30億元的「皇普MVP」去年底開始入帳，今年仍將繼續貢獻營運。總銷100億元的台中光華高工案「皇普莊園」原本預計將在明年度完工交屋入帳，但因疫情和缺工的關係恐將延至後年入帳，預期後年度將有3筆個案入帳，將迎來營運高峰。

皇普指出，原物料大漲及缺工的情形之下，營建成本大漲，未來成本管控將是營運的關鍵因素。政府連番打炒房措施，目的在打擊短期投資客避免房市波動太大，但這並不影響首購和換屋等族群。

皇普強調，公司推案主推首購及首換的產品，符合目前市場的剛性需求，並配合各區域做定位，個案表現都不錯，也有能力來因應大環境不確定的變化。