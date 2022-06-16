中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增6萬3170例本土個案，死亡168例，中重症373例，分別為中症245例、重症128例。各縣市分佈，台中市仍佔據第一，共9523例確診，其次為高雄市9316例、新北市7440例。

中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞表示，今天確診數跟昨天相比減少8.4%，整體趨勢與上周每日確診都維持在8萬多相比，明顯減少，希望趨勢繼續維持。

羅一鈞並根據全國專責病房收治數指出，全國病房最高收治到7592人，最新統計，6月16日，首度掉到7千人以下為6626人，顯示全國收治高峰已經過了。

羅一鈞表示，若拆成六個區域來看，最明顯下降是台北區，也就是北北基宜蘭，明顯收治數一路下降達2088人，和最高峰都3500收治數相比，另外北區明顯下降，中區也在緩降。至於南區、高雄區還在高原期。

羅一鈞表示，整體來看，昨天開始，全國六區專責病房、專責ICU病房都有明顯下降狀況，因此從國內住院病人來看，整體疫情可說已經脫離高峰，僅中、南部還在高原期，需持續觀察一到兩周。

台大醫生李秉穎預估，7月開始，本土有機會每天確診數都會在萬例以下，對此，羅一鈞表示，目前比較確定的推估是，高原期後，全國每周會持續下降，但目前以北部的態勢比較明顯，中南部正準備脫離高原期，下周會有明顯的降幅。

但七月後，疫情會如何演變，羅一鈞表示，仍要視民眾的防疫措施是否有持續落實、人流是否有明顯回升，以及民眾會不會因為群聚讓流行的狀況又開始，因此無法推估七月是否就可以在萬例以下，仍要觀察北中南疫情變化趨勢。