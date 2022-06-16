腐化菌投藥後，只要5至7天就會有腐化的效果，還能變成有機肥料，增加水稻的養分。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府近年力推稻草腐化菌來取代燃燒稻草，16日縣長王惠美現身農田，親自示範稻草腐化菌使用方式，希望讓農友更了解稻草腐化菌的使用方式與好處，王惠美說，感謝在地企業、協會等捐贈縣府2萬6000包的腐化菌，呼籲農民多加利用，一起愛護地球，減少碳排放。

彰化是農業大縣，每年稻米收割期農民為方便整理稻草，多半都會使用燃燒的方式，不過伴隨而來的是嚴重的空氣汙染，民眾抱怨連連，近年縣府力推腐化菌來取代燃燒，獲得全國創新創業總會、中華國際原生復育協會聯合贊助，捐贈2萬6000包腐化菌，市價約650萬元。

王惠美表示，感謝社會各界的愛心，幫助回饋故鄉農業，為彰化鄉親ESG(永續投資)，減少空屋、炭排等盡一份心力，她說彰化市全國的穀倉，一期水稻面積約2萬7000公頃，二期有2萬公頃，因此可想而知若是農民用燃燒的方式處理稻草，彰化的空氣與民眾的健康將大打折扣。

王惠美說，腐化菌投藥後，只要5至7天就會有腐化的效果，還能變成有機肥料，增加水稻的養分，好處很多，特別是在目前空氣品質極為不佳的年代，只要每減少一個汙染源，就能為民眾的健康加分，呼籲農民能夠多加使用。