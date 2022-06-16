苗栗農工主任鄭安邦稱自己是「黑手」教師。（苗農提供／李京昇苗栗傳真）

教育部國教署14日公布今年杏壇芬芳獎得獎人員，苗栗農工實習處主任鄭安邦，繼6年前獲得全國技藝優良教師後，在教育工作崗位上，再度獲得肯定，選得杏壇芬芳獎項。

鄭安邦是農家子弟，因為父親開農機行的關係，從國中開始放學後，他就必須協助家裡修理農機等工作，提早學習到一技之長的他，民國78年從職校農業機械科畢業，一路由台灣省技能競賽、全國技能競賽、到代表國家參加國際技能競賽，取得國手資格為國爭光。

鄭安邦畢業後也從事技職教育工作20年，其教育理念為鼓勵學生動手做、做中學，在實習實作課程，也親自示範給學生學習，並配合分組教學互助合作學習的方式，讓學生奠定優良的基礎。

在教學之餘，鄭安邦更參加各項相關研習，目前教師個人研習紀錄已高達1571.5小時，並積極培訓技藝競賽及全國技能競賽選手，也以自身經歷激勵學生，鼓勵他們取得專業技術證照，擁有一技之長。

鄭安邦擔任教職已邁入第21年，期間擔任專任2.5年、導師6年、科主任職務9年至目前實習處主任職務近3年。

他說，能從黑手進到教育界服務，讓他非常驕傲且快樂，雖然行政的工作比重，逐年增加，但從未忘記當老師的初衷，把每位學生都當自己的孩子看待，希望引導孩子正確的方向，更希望每位孩子都能成為技職之光。

苗栗農工校長謝世宗表示：，鄭主任總能適時在面對學習興趣低落的學生，主動關懷與協助輔導並利用放學及假日時間教導孩子專業技術能力，使他們在學校生活中重拾學習信心與樂趣，安邦主任熱衷技高教育，具高度教學熱忱並積極奉獻傳承，為了學生犧牲奉獻足為杏壇之表率。

最後，鄭安邦也感性說：得獎是一種肯定，相對的也肩負了大家更深一層的期許，得獎並不表示自己傑出，只是提醒並紀錄著在技職教育工作上所做過的事。

對他個人而言，他要把這個獎獻給他的家人爸爸、媽媽，尤其是他最愛的太太，謝謝太太讓他在技職教育上無後顧之憂，有家人的支持，這個獎因而更具意義。

未來的教學生涯裡，他也將繼續秉持著「專業和熱情」，在這塊教育土地上繼續耕耘，擔任一位最稱職的「黑手」教師。