民眾黨15日舉行「2022全台大眾走開跑」記者會，立委高虹安（右起）、黨主席柯文哲、民眾黨立院黨團主任陳琬惠、立委賴香伶、蔡壁如等登上宣傳車出發。（資料照／劉宗龍攝）

民眾黨昨日（15）宣布將啟動創黨以來第三次「全台大眾走」，倡議18歲公民權在年底公民複決過關，同時深入基層爭取支持，首站將於17日從金門起跑。黨主席柯文哲表示，民眾黨沒有太多資源，只能藉此宣傳18歲公民權複決，也輔選九合一選舉提名人。此消息引熱議，有網友直言，這活動顯然衝著國民黨來，當民眾黨員深入民間與第一線、年輕人互動，恐搶走大量藍營選票。

柯文哲昨在黨籍立委與議員參選人陪同下，宣告展開全台大眾走。柯站上肥皂箱表示，將用100年前台灣文化協會的精神，到處辦民眾講堂、宣揚理念，並利用「全台大眾走」機會傾聽民間聲音，推銷民代參選人。

柯文哲強調，18歲公民權議案在立院通過，但還需要公民複決，投票數需達965萬張票，比台灣歷屆總統得票數高很多，需要跨黨派、跨階層一起支持，讓青年可在低薪、高房價、永續發展等世代議題中發聲。柯直言，民眾黨沒有太多資源，不靠買媒體廣告或網軍大內宣，只能藉由此活動虛傳理念，並為自家提名人輔選。

此消息掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「從金門起跑，可見是要從深藍票倉搶起，真狠！」「民眾黨這招真的狠，藍白很多票源重疊，這明顯衝國民黨來的」、「國民黨心驚膽顫中」、「國民黨現在岌岌可危，民眾黨又直接挺進民間第一線，搶的都是藍票」、「確實應該換人做看看」、「在野第一大黨並不一定要是國民黨」。