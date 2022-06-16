調查2021年1月6日美國國會山莊攻擊事件的國會委員會，今天鎖定1位聯邦眾議員。錄影畫面顯示，事件前1天，這位議員帶著後來參與暴動的男子參觀國會大廈。

影片顯示，這名姓名未獲披露的男子拍攝隧道和安全檢查站的照片，當時這名男子由共和黨籍聯邦眾議員勞德謬克（Barry Loudermilk）帶領參觀。

聯邦眾議院發布的另1段影片顯示，這名男子1月6日與其他數千川普支持者接近國會山莊時，曾出言威脅知名民主黨人士。

勞德謬克辦公室發出聲明指控「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Jan. 6th Select Committee）「抹黑」，還援引國會警察局（Capitol Police）信函，證明這次參訪並無可疑。

那封信說，參訪團並未出現在通往國會山莊的隧道內，也沒證據顯示他們參訪期間由勞德謬克陪同進入國會大廈。

民主黨籍委員會主席湯普森（Bennie Thompson） 表示，參訪團的行為引發質疑，因為他們拍攝了其他遊客通常不感興趣的安檢站和其他區域，當天國會大廈也未對外開放。