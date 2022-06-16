Omicron本土疫情自今年4月初爆發，為了解社區是否存在隱形傳播鏈，中央流行疫情指揮中心與台灣血液基金合作，針對今年1到6月各捐血中心的血清存檔樣本，進行隨機抽樣檢驗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，因為是回溯性的調查，如果有捐血人不希望被我們抽樣，希望在6月30日前致電1922。

羅一鈞說明，去年10月也曾執行血清調查，今年重啟，針對1到6月捐血人的血清樣本，預計抽樣3萬6000件進行N抗體檢測；為了保護個資，抽樣所得的資料之後都會依規定銷毀，不會有回溯追蹤調查或疫調，也不會連結或通知特定捐血人，請大家安心，亦不會提供檢驗結果查詢。

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，為瞭解全國年齡別與地理區域之COVID-19血清陽性率變動趨勢，疾病管制署(以下稱疾管署)參考WHO調查指引，以及國際主要機構分析COVID-19血清流行病學之方法，將進行「我國新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）血清流行病學調查與長期趨勢分析計畫」，俾利作為調整防治政策上的參考依據。

指揮中心說明，為瞭解今(2022)年4月份起爆發較大規模本土Omicron疫情期間，社區是否存在隱形傳播鏈，並建構全國COVID-19血清流病監測機制，前述計畫將與「醫療財團法人台灣血液基金會」(以下稱血液基金會)合作，針對今年1月至6月收受之全國各捐血中心之血清存檔樣本，依各縣市人口、性別、年齡比例進行分層隨機抽樣，每2週1次，每次3,000-3,500件，預計抽樣36,000件檢體；該時段有捐血的民眾被抽到之機率約3-4%。考量目前國人可捐血年齡群(17-65歲)中，至少接種1劑新冠疫苗接種率已近90％，難以透過抗棘蛋白抗體(anti-Spike protein)陽性結果，辨別屬疫苗接種誘發或病毒感染後產生，因此，本計畫僅進行SARS-CoV-2病毒抗核蛋白抗體(anti-Nucleocapsid protein)檢測。

指揮中心進一步說明，本計畫為保護捐血人個資，血液基金會於抽樣後，僅提供匿名資料與血清存檔樣本給疾管署進行後續檢驗與資料統計分析。抽樣檔案將由血液基金會按程序銷毀，血液基金會或疾管署均無法辨識或回溯特定捐血人檢體檢測結果，故無法將檢驗結果通知特定捐血人，亦無法提供查詢。

指揮中心指出，加入或退出此計畫不會影響捐血人現有任何權益，亦不會被特別註記。該計畫經疾管署人體研究倫理審查會審查通過，採用選擇退出(opt out)的方式，以確保受試者的自主權。若有曾於該段時間捐血之捐血人欲退出本計畫，請於今年6月30日前致電1922並請留下相關資料(血袋號碼，或提供姓名、身分證字號及生日)；或請以書面方式寄送相關資料至台北市中正區林森南路6號疾病管制署疫情中心(新冠病毒血清流行病學調查與長期趨勢分析計畫)，後續由血液基金會於檢體抽樣前排除。