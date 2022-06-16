玩具大廠樂高（Lego）周三宣布將在美國投資逾10億美元建造一座廠房，以縮短供應鏈，並因應當地對於樂高積木不斷增長的需求。
樂高廠房位在維吉尼亞州切斯特菲爾德郡（Chesterfield County），將是這家丹麥大廠在北美的第二座、全球第七座廠房。該公司甫於去年在越南設廠。
在維州的投資主要符合樂高近十年來生產線貼近關鍵市場的策略，樂高並強調該廠房將實現碳中立，內設有太陽能發電園區作為電力來源。
玩具大廠樂高（Lego）周三宣布將在美國投資逾10億美元建造一座廠房，以縮短供應鏈，並因應當地對於樂高積木不斷增長的需求。
樂高廠房位在維吉尼亞州切斯特菲爾德郡（Chesterfield County），將是這家丹麥大廠在北美的第二座、全球第七座廠房。該公司甫於去年在越南設廠。
在維州的投資主要符合樂高近十年來生產線貼近關鍵市場的策略，樂高並強調該廠房將實現碳中立，內設有太陽能發電園區作為電力來源。
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